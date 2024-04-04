Мэр Сергей Шелест дал задание подчиненным ускориться с комиссионным обследованием дорог. Погода уже позволяет это делать.

Мэр Сергей Шелест дал задание подчиненным ускориться с комиссионным обследованием дорог. Погода уже позволяет это делать.

Дороги в Омске, отремонтированные на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», будут комиссионно обследованы в ближайшее время. Подрядчики должны исправить все дефекты к 15 мая, заявил мэр города Сергей Шелест.

– Дал поручение ускорить комиссионное обследование дорог, отремонтированных на средства национального проекта «БКД». Погодные условия уже позволяют осуществлять проверочные мероприятия в полном объеме, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Как пояснил Шелест, подрядчики должны исправить выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств. Срок на выполнение этих работ истекает 15 мая.

Этой весной многие дороги в Омске находятся в плохом состоянии. Корреспондент РИА «Омск-информ» проехал по всему городу и сделал яркий репортаж на эту тему.