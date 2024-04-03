Одна из встреч пройдет в Омске 6 мая. На льду встретятся сборные России и Беларуси.
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал расширенный состав национальной команды, которая будет играть со сборными Беларуси и Казахстана. Соревнования запланированы на май текущего года. Встречи в том числе пройдут и в Омске. В состав сборной попал капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
– В команду вызвали игроков, которые обладают универсальными игровыми навыками и способны играть в агрессивный хоккей в высоком темпе на протяжении всего матча за счет навязывания борьбы сопернику на всех участках льда, быстро переходить в атаку с места отбора шайбы, агрессивно действовать перед воротами соперника, – заявил Ротенберг.
22 апреля сборная прибудет в Новогорск, где начнет подготовку. Сборы продлятся до 29 апреля. 6 мая в Омске пройдет игра между сборными России и Беларуси, 9 мая встреча между этими же командами состоится в Туле, а 11 мая – в Минске.