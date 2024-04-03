В школу в селе Звонарев Кут, которую топило пометом из-за таяния снега, завезли антисептические материалы. Там провели много работ.

В школу в селе Звонарев Кут, которую топило пометом из-за таяния снега, завезли антисептические материалы. Там провели много работ.

В администрации Азовского района прокомментировали состояние школы в селе Звонарев Кут. Ранее одна из сотрудниц учебного заведения рассказала, что из-за таяния снега в здании протекает крыша. Кроме того, в школе стоит невыносимый запах, так как вода идет вместе с голубиным пометом.

В ведомстве рассказали, что для обработки стен и потолков в образовательное учреждение привезли антисептические материалы. Рабочие очистили и побелили стены. Также с крыши здания убрали снег и помет, а запах удалось устранить.

– В понедельник, 1 апреля, в учреждение выехал специалист для проведения ремонтных работ кровли. Во всех учебных кабинетах протеканий не выявлено, школа продолжает учебный процесс в штатном режиме. В совет районных депутатов подано ходатайство со сметой для выделения средств на проведение замены шифера на металлочерепицу в МБОУ «Звонаревокутская СОШ», – добавили в администрации района.

Отметим, что, по словам той самой сотрудницы школы, до этого местные чиновники никак не реагировали на проблему.