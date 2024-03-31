Проблемная школа находится в селе Звонарев Кут. По словам ее работников, из-за ужасного запаха возникает ощущение, будто это курятник.

Проблемная школа находится в селе Звонарев Кут. По словам ее работников, из-за ужасного запаха возникает ощущение, будто это курятник.

В селе Звонарев Кут Азовского района местная школа находится в плачевном состоянии. По словам одной из сотрудниц учебного заведения, там протекает крыша и стоит невыносимый запах. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

– У нас, как всегда, весной течет крыша, не в одном месте, так в другом. Но дело в том, что пошел не просто чистый талый снег или дождь, а все это пошло с голубиным пометом. Стоит ужасная вонь, как будто вы находитесь в курятнике каком-то или птицефабрике, – пишет учительница.

Кроме того, администрация района знает о проблеме, но предпринимать ничего не хочет.