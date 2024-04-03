Но в сравнении с прошлым годом объем экспорта снизился почти на 15 тыс. тонн.

Но в сравнении с прошлым годом объем экспорта снизился почти на 15 тыс. тонн.

В этом году из Омской области за границу вывезли более 260 тыс. тонн зерна и продуктов переработки, почти 244 куб. м лесоматериалов и почти 9 тонн семенного материала.

– На грузы оформлено 7739 фитосанитарных сертификатов, что на 7,6 % меньше, чем в 2023 году – 10 813 фитосанитарных сертификатов, – отметили в региональном Россельхознадзоре.

В сравнении с прошлым годом объем экспорта снизился почти на 15 тыс. тонн. Чаще всего товары вывозили из Омской области в Казахстан, Китай и Киргизию.