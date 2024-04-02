Резкое изменение цен произошло всего за 4 месяца. Недвижимость подорожала на 700 тыс. рублей.

Резкое изменение цен произошло всего за 4 месяца. Недвижимость подорожала на 700 тыс. рублей.

За 4 месяца в Омске подорожали частные дома. Их стоимость выросла на 17 % – с 4,1 до 4,8 млн рублей. Такие данные приводит аналитики сервиса по продаже недвижимости «Рестэйт».

В Омске оказался самый резкий рост цен на такую недвижимость. Однако эксперты заверили, что по сравнению с другими городами-миллионниками, в Омске все еще можно найти частные дома по низким ценам.

Отметим, что сейчас в городе начал расти спрос на новостройки.