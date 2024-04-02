При этом во многих городах таким жильем интересуются все реже.

При этом во многих городах таким жильем интересуются все реже.

В городах России начал снижаться спрос на новостройки. Подобная тенденция особенно заметна в Перми, где такой недвижимостью стали интересоваться реже на 34 %. В целом по стране в этом году новостройки стали покупать на 16 % реже.

В свою очередь Омск вошел в список городов, где спрос на новостройки наоборот, увеличивается. В Краснодаре и в Омске в этом году популярность такого жилья увеличилась на 2 %.

- При этом снижение спроса и рост предложения на рынке положительно для покупателей сказываются на динамике цены — за год она прибавила всего 11% в среднем по России», — отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

В среднем по стране в этом году новостройки поднялись в цене на 5 %.