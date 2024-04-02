Автолюбителя осудили за это нарушение правил дорожного движения уже во второй раз.

Автолюбителя осудили за это нарушение правил дорожного движения уже во второй раз.

Жителя Москаленского района признали виновным в пьяной езде. Как сообщает прокуратура, 30-летнего мужчину ловили на этом нарушении не раз.

В октябре 2021 года сельчанина приговорили к 200 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2 года за пьяное вождение. Однако в июле 2023 года он вновь сел за руль пьяным. В суде омич свою вину признал. На этот раз его отправили на год принудительных работ. Все это время из зарплаты омича будут удерживать 10 %. Мужчину также лишили водительских прав на 3 года.

Однако в решении Москаленского суда не было пункта о конфискации автомобиля. В связи с этим прокуратура оспорила приговор в Омском областном суде, который постановил конфисковать машину нарушителя.