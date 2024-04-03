Врачи-эндокринологи «Евромеда» рассказали о причинах сахарного диабета, дефиците йода, ожирении и о ситуациях, когда излишняя бдительность может навредить здоровью.

Врачи-эндокринологи «Евромеда» рассказали о причинах сахарного диабета, дефиците йода, ожирении и о ситуациях, когда излишняя бдительность может навредить здоровью.

Предиабет, сахарный диабет, йододефицит и патологии щитовидной железы распространены в Омской области. По данным Омскстата, только в 2022 году в расчете на 100 тысяч населения уровень первичной заболеваемости сахарным диабетом составил 234 случая, что выше уровня 2021 года на 4,5 процента*. Обозреватель РИА «Омск-Информ» обсудил с Ксенией Агишевой и Мариной Васильченко, врачами-эндокринологами «Евромеда» на Кемеровской, с какими симптомами нужно поспешить к специалистам их профиля, а на чем не стоит акцентировать внимание.

Тяжелеют и болеют

– Насколько распространен диабет I-го и II-го типов?

Ксения Агишева: Сегодня примерно каждый десятый житель нашего региона столкнулся с нарушением углеводного обмена, и это либо предиабет, либо сахарный диабет (далее – СД) II-го типа, который составляет свыше 90 % зафиксированных случаев диабета. И эти цифры растут, население тяжелеет. По диабету I-го типа статистика пока не меняется.

– А диабет II-го типа переходит в первый?

К.А.: Это разные заболевания. Диабет I-го типа – абсолютная недостаточность инсулина, когда этот гормон поджелудочной железой не вырабатывается. При СД II-го типа возникает нарушение обмена веществ, которое характеризуется избытком глюкозы в крови и нечувствительностью клеток к гормону инсулину. Спровоцировать подобные нарушения могут генетические мутации, хронический воспалительный процесс, отравление токсичными веществами или особенности диеты.

– Что такое предиабет? Как проявляется и выявляется и что делать на этом этапе?

К.А.: Предиабет – это тоже нарушение углеводного обмена. Это состояние, предшествующее сахарному диабету II-го типа, когда уровень глюкозы в крови уже превышает норму, но еще не достиг показателей, соответствующих диагнозу СД. В большинстве случаев данное расстройство протекает бессимптомно и выявляется по результатам анализа крови. У здорового человека уровень сахара в крови натощак в норме должен составлять менее 6,1 ммоль/л (калибровка по венозной крови). При предиабете уровень глюкозы натощак равен или выше 6,1 ммоль/л, но меньше 7,0 ммоль/л. Если уровень глюкозы по результатам анализа находится в рамках этих значений, пациенту рекомендуется обратиться к врачу-эндокринологу. Врач проводит дальнейшие обследования и осмотр, решает, что делать. В целом при предиабете корректировка схожа с той, что и при диабете II-го типа. Назначается препарат, снижающий сахар, рекомендуется диета «стол № 9» (это специальная низкоуглеводная диета). Пациенту рекомендуются физические нагрузки и изменение образа жизни.

– Кто в группе риска по диабету?

К.А.: Факторы риска – возраст старше 45 лет, избыточная масса тела, диагностированный диабет у родственников. Но независимо от наличия или отсутствия факторов риска всем периодически рекомендовано делать анализ крови на глюкозу.

Под контролем врача

– Многие пациенты годами сидят на сахароснижающих лекарственных средствах. Но кто-то считает эти препараты небезопасными и прекращает принимать, не посоветовавшись с врачом.

К.А.: Препараты этого типа используются более полувека. Про них чего только не писали. Сейчас они «реабилитированы» – такие лекарства, как правило, дешевые и при этом достаточно эффективные.

Естественно, есть показатели, за которыми нужно следить. Также могут быть ограничения при патологиях печени и почек. При гнойных заболеваниях, абсцессах, ОРВИ, тяжелой хронической сердечной недостаточности врач может приостановить прием подобных препаратов. Но под контролем врача-эндокринолога лечение может проводиться сколь угодно долго: до тех пор, пока есть показания.

– Имеет ли смысл применять антидепрессанты в комплексном лечении ожирения, если лишний вес связан с психологическими проблемами, например, человек заедает стресс, страдает булимией и т. д. Вы сотрудничаете с врачами-психотерапевтами?

К.А.: Человек с избыточной массой тела и тем более ожирением в идеале ведется не одним, а тремя врачами: эндокринологом, диетологом и психотерапевтом. Переедают, как правило, в силу каких-то причин. Антидепрессанты не можно, а даже нужно применять при коррекции веса. Важна психоэмоциональная поддержка, необходимо настраивать пациента на положительный результат.

В случае серьезных проблем с массой тела не нужно ставить сразу большие цели. Сначала достигаем маленьких целей, постепенно идем к серьезному результату. Не рекомендуется резко уменьшать порции, давать себе физические сверхнагрузки. Повторюсь, все делается постепенно и под контролем специалиста.

И медикаментозное лечение, и бариатрическая хирургия – это инструменты. Если глобально не менять ничего в жизни, результата не будет. Главное – изменить пищевое поведение и набраться терпения.

– Некоторые жалуются на то, что как набрали лишний вес во время пандемии COVID-19, так и не получается с ним расстаться.

К.А.: Некоторое время были ограничены прогулки в парках и в других уличных общественных местах, зачастую люди с хроническими заболеваниями оказывались запертыми дома. COVID-19 и его последствия лечили в том числе и гормональными препаратами. Случалось, что у людей предиабет переходил в диабет II-го типа. Усугубились и прочие нарушения углеводного обмена. Да, действительно, многие прибавили вес. А чем больше масса тела, тем хуже углеводный обмен и тем сложнее инсулину работать.

Кроме того, на фоне коронавирусной инфекции чаще обычного возникали подострые тиреоидиты (воспаление щитовидной железы).

Рыба и йодированная соль

– Следующий вопрос как раз связан с заболеваниями щитовидной железы. Наш регион относится к территориям с йододефицитом. Как это отражается на здоровье омичей? Как проявляется эта патология?

Марина Васильченко: Почти вся Российская Федерация относится к территории с йододефицитом. Специфических симптомов это состояние не дает. Общие – это слабость и повышенная утомляемость. Йододефицит может приводить к нарушению функций и увеличению размеров щитовидной железы, узлообразным образованиям на данном органе.

– Нужно ли по своей инициативе делать анализ крови на йод?

М.В.: Нет. Проверять надо гормоны щитовидной железы: свободный Т3 (трийодтиронин), ТТГ (тиреотропный гормон), Т4 (тироксин).

– Что должно быть в рационе питания для профилактики йододефицита? Стоит ли принимать БАДы?

М.В.: Лучшая профилактика – это употребление йодированной соли. Очень ждем Федеральный закон об обязательном йодировании соли. Многие убеждены, что после того, как пачка соли вскрыта, йод улетучивается. Это не так, соль уже давно обогащают йодатом калия, что дает эффект минимум на полгода. При этом передозировка йода из-за употребления йодированной соли и аллергия на него – это миф.

БАДы – это несертифицированные препараты. Есть риск, что как минимум вы не получите тот эффект, что заявлен в описании средства. Почти все необходимое можно получить из пищи: ешьте морскую рыбу, используйте йодированную соль, которую производитель обогащает в нужной дозировке.

Не повод для паники

– Что делать, если появились узлы на щитовидной железе? Как часто люди обнаруживают их сами?

К. А.: Если узел значительно увеличен, то человек может это увидеть или нащупать самостоятельно. В этой ситуации необходимо обратиться к врачу-эндокринологу, который направит на УЗИ щитовидной железы. Оперативное лечение узлов щитовидной железы показано, если они сдавливают внутренние органы, например трахею, нарушается функция щитовидной железы, появляется тиреотоксический зоб.

– Насколько часто встречается тиреотоксикоз?

К.А.: Не так часто. Приблизительно 15 случаев на 100 000 населения, чаще у женщин. Основным триггером этой патологии являются стрессы. Тиреотоксикоз – это аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает больше гормонов, чем это требуется. Иногда оно провоцируется препаратами с высоким содержанием йода, которые кардиологи назначают для нормализации сердечного ритма. При приеме таких препаратов нужен контроль уровня гормонов щитовидной железы каждые 4 месяца.

– Как часто нужно посещать врача-эндокринолога, если пациент – ваш?

К.А.: Зависит от того, насколько пациент декомпенсирован. С кем-то можем встречаться каждый месяц, пока ситуация не выровняется. Кого-то можно «отпустить» и на полгода.

Врачи-эндокринологи Ксения Агишева и Марина Васильченко ведут прием в «Евромеде» на Кемеровской. Запись по телефону 66-49-84.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в этой статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама.

*Источник: Омскстат, https://55.rosstat.gov.ru/press-release/document/222821