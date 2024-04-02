Главной причиной, которая останавливает омичей от покупки экологичного транспорта, является нехватка зарядных станций. Между тем в Омске есть собственное производство ЭЗС.

Главной причиной, которая останавливают омичей от покупки экологичного транспорта, является нехватка зарядных станций. Между тем в Омске есть собственное производство ЭЗС.

Спрос на электромобили в России неуклонно растет. По прогнозам аналитиков рынка, в текущем году их продажи составят примерно 30 тыс. штук, что почти вдвое выше, чем в 2023 году. Для более серьезного роста сферы экологического чистого транспорта нужно увеличение числа относительно дешевых электромобилей – стоимостью до 2 млн рублей – и создание доступной зарядной инфраструктуры. В обоих направлениях есть положительные подвижки.

Так, в России начинают разворачиваться площадки по выпуску электромобилей под брендами Evolute и «Москвич». Что касается электрозарядных станций (ЭЗС), то вопреки мнению об абсолютном преобладании китайских, турецких или немецких производителей в стране также функционирует несколько собственных производств, и одно из них – в Омске.

Кому это нужно

Уже на протяжении нескольких лет электрозарядные станции выпускает омская компания «РТКОМ», работающая под брендом «my.eCars». Об особенностях производства и эксплуатации станций РИА «Омск-информ» рассказал директор компании Юрий Бурнашов. На вопрос о востребованности ЭЗС он ответил так:

– На сегодняшний день в Омске эксплуатируется более 2 тыс. электромобилей, что сответсвует среднему по стране показателю. С ростом числа электрокаров растет и объем потребления на электрозарядных станциях. Есть данные, что в регионе он за последний год вырос в 12 раз. Отсюда напрашивается вывод – нужно больше ЭЗС, и вывод этот подкрепляется множеством дополнительных предпосылок. Например, с прошлого года электромобили стал выпускать «Москвич», и в Омске работает уже два дилерских центра завода. Согласно требованиям производителя на парковке перед дилерским центром и в сервисной зоне в обязательном порядке должны быть установлены ЭЗС.

По словам Бурнашова, серьезным толчком для развития омской компании стал уход с российского рынка крупных европейских производитей систем автоматизации, таких как Siemens и Phoenix Contact.

– Зарядная станция управляется через контроллер, а это оборудование в нашу страну больше официально не поставляется. Мы же давно освоили в Омске производство собственных контроллеров my.eCars, и это пример реального импортозамещения. Начиная с 2022 года наши контроллеры стали востребованы у других российских производителей ЭЗС, – пояснил директор ООО «РТКОМ». – Степень локализации производства очень высока. Мы сами все разработали и сами все выпускаем. Из импортного у нас остались только те детали, которые пока не делают ни на одном российском предприятии: кабели, разъемы.

«Зоопарк» разъемов

Среди потенциальных обладателей электромобилей бытует мнение, что, не обладая техническим складом ума, эту затею лучше оставить. По Интернету гуляет множество историй, в которых водитель электрички смог на последних процентах дотянуть до зарядной станции и выяснил, что подзарядка невозможна. Причина простая – «вилка» ЭЗС не подходит к «розетке» электромобиля.

На самом деле все не так страшно. Во-первых, любой электромобиль можно зарядить от бытовой электросети напряжением в 220 В. Правда, это не всегда удобно, ведь, чтобы полностью зарядить аккумулятор, например, на 60 кВт⋅ч – а это минимальная на сегодня емкость автомобильных батарей, — потребуются минимум сутки. Как быть жильцам верхних этажей многоэтажных домов и вовсе непонятно – удлинитель с 10-го этажа не скинешь. Проблему решают те самые ЭЗС, но следует помнить, что для начала они делятся на «медленные» – станции переменного тока (АС), и «быстрые» – станции постоянного тока (DC).

Станции переменного тока (AC) обладают мощностью до 44 кВт и имеют три типовых разъема:

Type 1 – североамериканский стандарт, чаще всего встречающийся в электромобилях американского и японского происхождения, а также в некоторых азиатских моделях.

– североамериканский стандарт, чаще всего встречающийся в электромобилях американского и японского происхождения, а также в некоторых азиатских моделях. Type 2 – европейский стандарт, используемый, соответственно, в электромобилях из Европы, а также некоторых моделях из КНР, которые официально продаются в России. Отличается от первого наличием дополнительных контактов для использования трехфазных электросетей (в РФ обычно встречается напряжением 380 В).

– европейский стандарт, используемый, соответственно, в электромобилях из Европы, а также некоторых моделях из КНР, которые официально продаются в России. Отличается от первого наличием дополнительных контактов для использования трехфазных электросетей (в РФ обычно встречается напряжением 380 В). GB/T-AC – китайский стандарт, используется в электромобилях, выпущенных для внутреннего рынка Китая.

Станции постоянного тока (DC) имеют мощность до 350 кВт и обычно используют три стандартных разъема:

CHAdeMO (CHArge de Movie) – разработан в Японии и в японских автомобилях же использующийся.

(CHArge de Movie) – разработан в Японии и в японских автомобилях же использующийся. CCS (CCS 1 и CCS 2) – тип разъема электромобиля, появившийся в Европе. Предоставляет возможность заряжаться от любой удобной станции – постоянного тока. Наиболее распространенным является CCS 2, использующийся на европейских электромобилях.

(CCS 1 и CCS 2) – тип разъема электромобиля, появившийся в Европе. Предоставляет возможность заряжаться от любой удобной станции – постоянного тока. Наиболее распространенным является CCS 2, использующийся на европейских электромобилях. GB/T-DC – китайский стандарт.

Кроме того собственные разъемы применяются на электромобилях Tesla, причем их тоже два: для европейского и для американского рынков соответственно. Правда оба годятся как для быстрой, так и для медленной зарядки, но в России владельцам «американок» приходится использовать адаптер.

– Во все эти нюансы водителям вникать не обязательно. Им важно помнить, какой разъем используется в их модели и какими оснащена ближайшая ЭЗС. В случае их несовпадения выручит переходник, – пояснил Юрий Бурнашов. – Я лично всегда вожу с в багажнике пару адаптеров – один для медленной зарядки, другой для быстрой, и этого хватает.

Узнать же какие типы разъемов есть на станциях всегда можно в специальном мобильном приложении. Вообще наличие программного обеспечения является важнейшим вопросом. Современная зарядная станция – это не просто трансформатор с кабелем, а весьма технологичная штука с выходом в интернет. Омичи разработали собственное приложение для управления станциями «my.eCars», которое доступно на смартфонах с ОС Android и iOS.

Выгода для всех

Омичей, которые покупали электромобили в период до 2020 года, можно назвать энтузиастами. Их интересовали исключительно новые технологии, а на сопутствующую инфраструктуру, точнее – на ее практически полное отсутствие на тот момент, они не смотрели. Первые владельцы электрокаров хорошо понимали, что заряжать свои «игрушки» им придется либо во дворе собственного коттеджа, либо в гараже. Там скорость зарядки совсем не важна, тем более если «электричка» – это второй или третий автомобиль в семье. К сегодняшнему дню портрет владельца электрокара изменился. Самым популярным и распространенным электромобилем в Омске (так же как и в России в целом) является компактный хэтчбэк Nissan Leaf. В марте 2024-го на местном вторичном рынке цена на него стартовала от 545 тыс. рублей. Машина типично городская, и, следовательно, большинство ее владельцев живет в многоквартирных домах. Они более зависимы от наличия публичной зарядной инфраструктуры. Сценарий выбора личного транспорта у них такой: нет поблизости общедоступной ЭЗС – откладывается покупка электромобиля.

Первая публичная ЭЗС появилась в Омске в 2018 году у ТЦ «Фестиваль», и, кстати, это была станция «my.eCars». Впоследствии с ООО «РТКОМ» стала сотрудничать компания «Россети Сибирь». Благодаря этому проекту в городе появились 9 ЭЗС, расположенных в том числе в спальных районах.

– При выборе мест расположения новых электрозарядок мы проанализировали городской трафик, провели опрос среди владельцев электрокаров, учли мнение и тех, кто только планирует стать электромобилистом, – прокомментировал проект генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин. –В зоне жилой застройки рационально применять именно «медленные» станции переменного тока. Их основная задача станций – ночная зарядка автомобилей. Когда ночью в городе снижается количество потребляемой энергии, направлять излишек в зарядку электромобилей разумно и даже в каком-то смысле выгодно.

В «РТКОМ» рассказали еще об одном преимуществе медленных АС-станций: они щадят аккумулятор, продлевая срок службы электромобиля. На станциях во дворе машину можно спокойно оставлять на ночь, ведь по времени полная зарядка занимает порядка 8 часов.

Всего на территории Омской области компания «Россети Сибирь» открыла 9 зарядных станций. Одним из тех, кого установка во дворе жилого комплекса общедоступной ЭЗС сподвигла на приобретение электромобиля, стал Матвей Вяткин, который вот уже полтора года ездит на Tesla Model 3.

– Я живу в стандартной многоэтажке на улице Перелета, собственного гаража у меня нет. Если бы не зарядная станция во дворе, то ездил бы на бензиновом авто, а об «электричке» только мечтал, – рассказал молодой водитель. – Передвигаюсь в основном по городу, и, по моим подсчетам, в Омске сейчас работает 6 быстрых и порядка 20 «медленных» ЭЗС. Честно говоря, хотелось бы больше. Особенно зимой, когда запас хода уменьшается вдвое. В случае «Теслы» это примерно 120 км. Все время приходится следить за расходом батареи и рассчитывать, чтобы оставшегося заряда хватило на то, чтобы доехать до «своей» ЭЗС у дома. Причем бывает так, что парковочное место у станции занято каким-то бензиновым автомобилем, а где его хозяин – неизвестно.

По его словам, проблема была бы снята при возможности пусть не длительных, но частых подзарядок у торговых центров, например, в которых обычно меньше часа никто не проводит. В идеале же общедоступные ЭЗС должны быть в каждом районе города. Несмотря на пробелы в зарядной инфраструктуре, пересаживаться с электрокара на обычный автомобиль омич не собирается.

– Я не буду сейчас рассказывать про сумасшедшую динамику и удовольствие от вождения, остановлюсь только на стоимости владения. Летом «Тесла» потребляет порядка 14 кВт⋅ч на 100 км пути. Возьмем региональный тариф в 5,92 рубля кВт.ч и получим 82,3 рубля. Если взять средний седан с расходом на трассе в 7 литров на 100 километров, при цене 95-го бензина в 52 рубля выйдет 364 рубля за 100 километров. Вот такая экономика, – объяснил свой выбор Вяткин.

Как ни странно, увеличение количества электромобилей выгодно даже тем омичам, которые водителями вовсе не являются, ведь воздух в городе для всех один.

– Чем больше будет в городе электромобилей, тем лучше. Потому что выбросов от них в непосредственной близости от людей нет. А что касается генерации электричества, то рост числа электромобилей особо не влияет на выбросы тех же ТЭЦ. Электромобили потребляют мало электроэнергии. Объем выбросов, которые осуществляются при производстве бензина, в разы больше, чем при выработке электроэнергии для электрокаров, – убежден известный омский эколог и урбанист Сергей Костарев.

Государственное дело

В 2021 году правительство РФ утвердило концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года. В ее рамках к концу первого этапа планируется выпустить не менее 25 тыс. электромобилей и запустить в работу 9,4 тыс. зарядных станций по всей стране. К пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры присоединилось уже 67 регионов, но в этом списке, к сожалению, нет Омской области. Эксперты считают, что в этой ситуации нужно активнее действовать региональному правительству, которое должно предложить такие схемы взаимодействия бизнеса и власти, которые не допустят отставания региона от федерального тренда.

Еще при прошлом губернаторе Александре Буркове при региональном Минэнерго была создана рабочая группа по развитию электротранспорта, но с 2020 года она так не разу и не собралась. Между тем бизнес готов включиться в работу. Причем в Омске есть люди, у которых за плечами солидный опыт в создании ЭЗС.

– Как производители бензоколонок не могут решать, сколько, на каких АЗС и в каких местах они будут в итоге размещены, так и мы как производители оборудования не решаем, где в итоге появятся новые ЭЗС. Мы не берем землю в аренду под станции, не занимаемся техническим присоединением коммуникаций – это просто не наш бизнес. Такими вещами должны заниматься, например, городские власти, заинтересованные в улучшении экологической ситуации. Поставьте цели и задачи, обяжите застройщика какого либо из новых микрорайонов разместить во дворах 10–20 зарядных станций. У каждой сможет одновременно заряжаться до трех электромобилей. Наша компания готова развернуть эту сеть и сдать ее в эксплуатацию. Позже, думаю, сможем договориться о компенсации затрат, – заявил руководитель проекта «my.eCars» Юрий Бурнашов.

По его мнению, новые микрорайоны Омска могли бы быть более привлекательными для потенциальных жильцов за счет размещения в них инфраструктуры для электромобилей. В современных жилмассивах теперь в обязательном порядке строятся подземные паркинги, в которых относительно низкая влажность и не бывает резко отрицательных температур. Иными словами, там созданы практически идеальные условия для размещения ЭЗС. Руководители ООО «РТКОМ» по собственной инициативе выходили на застройщиков с соответствующими предложениями, но без посредничества представителей власти их не услышали.

Нельзя сказать, что действующий глава региона Виталий Хоценко не уделяет внимания развитию зарядной инфраструктуры.

– Чтобы электрозаправки были востребованы, они должны располагаться там, где это удобно жителям. Для этого мы запустили опрос. Сегодня в целом важно активно развивать электрозарядную инфраструктуру. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу уменьшить вредные выбросы в атмосферу Омска. Создание широкой сети станций для зарядки электромобилей поможет нам улучшить экологию в городе, – заявил губернатор в июле прошлого года после встречи с руководителями компании «Россети Сибирь».

В ходе опроса омичи предложили разместить зарядные станции на автовокзале, возле кинотеатров «Первомайский» и «Атриум-Кино», у ТРК «АТ-Маркет» на Московке и возле драмтеатра. В региональном Минэнерго позже сообщили, что программа развития зарядной инфраструктуры будет формироваться с учетом мнения жителей, однако о массовом открытии новых ЭЗС с тех пор ничего не было слышно.

По мнению экспертов, в ближайшие 5–7 лет электромобили до неузнаваемости изменят всю транспортную отрасль. В этом процессе крайне важно не попасть в число отстающих, но пока из-за недостаточно развитой зарядной инфраструктуры взрывной рост числа электрокаров в Омске, к сожалению, затормозился.