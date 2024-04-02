Омск-Информ
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·Общество

Транспорт перестал ездить вчера из-за высокого уровня воды.
Сегодня движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 4 и № 67, было восстановлено. Об этом заявили в мэрии Омска.
- Движение по троллейбусным маршрутам №4 и №67 восстановлено в полном объеме, - отметили в городской администрации.
Напомним, что троллейбусы перестали ездить вчера из-за высокого уровня воды. Движение было остановлено на участке от поселка Ермак до Омского нефтезавода.
·Общество

Транспорт перестал ездить вчера из-за высокого уровня воды.
Сегодня движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 4 и № 67, было восстановлено. Об этом заявили в мэрии Омска.
- Движение по троллейбусным маршрутам №4 и №67 восстановлено в полном объеме, - отметили в городской администрации.
Напомним, что троллейбусы перестали ездить вчера из-за высокого уровня воды. Движение было остановлено на участке от поселка Ермак до Омского нефтезавода.