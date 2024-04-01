Высокий уровень воды в городке Нефтяников привел к прекращению троллейбусного сообщения по маршрутам № 4 и № 67.

Высокий уровень воды в городке Нефтяников привел к прекращению троллейбусного сообщения по маршрутам № 4 и № 67.

Сегодня вечером в Омске было временно прекращено движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 4 и № 67. Из-за высокого уровня воды они не ходили на участке от поселка Ермак до Омского нефтезавода.

Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства. Когда возобновится движение троллейбусов на указанном участке, не сообщается.

Жители города критически высказываются об этой ситуации. Люди не понимают, почему городские коммунальные службы вовремя не вывезли снег, а когда хлынула вода, не организовали ее своевременную откачку.