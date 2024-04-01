Омск-Информ
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·Спорт

В следующем сезоне нынешний тренерский состав «ястребов» сохранится.
Хоккейный клуб «Авангард» планирует утвердить Сергея Звягина в качестве главного тренера. Как сообщает «Спорт-Экспресс», на будущий сезон планируется сохранить тренерский штаб в его нынешнем виде.
Отметим, что сейчас Звягин и.о. главного тренера. Эту должность он занял после увольнения тренера Михаила Кравца.
В субботу «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв «Локомотиву» в седьмом матче серии со счетом 0:2.
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·Спорт

В следующем сезоне нынешний тренерский состав «ястребов» сохранится.
Хоккейный клуб «Авангард» планирует утвердить Сергея Звягина в качестве главного тренера. Как сообщает «Спорт-Экспресс», на будущий сезон планируется сохранить тренерский штаб в его нынешнем виде.
Отметим, что сейчас Звягин и.о. главного тренера. Эту должность он занял после увольнения тренера Михаила Кравца.
В субботу «Авангард» завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв «Локомотиву» в седьмом матче серии со счетом 0:2.
1384