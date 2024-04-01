Омск-Информ
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·Происшествия

В это время в помещении находились дети, но, судя по всему, никто из них не пострадал.
В 132-й школе в одном из классов с потолка отвалился кусок штукатурки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях и опубликовали видеозапись, сделанную сразу после происшествия.
– Это кабинет химии, всеми любимый, как и его учительница, надо было, чтобы ей этот кусок штукатурки на голову упал, может, отношение к детям поменялось бы, – отметила омичка Наталья Рыжих.
Напомним, в конце января в школе в поселке Красный Яр кусок штукатурки с потолка упал на 9-летнего мальчика. Ребенок получил ссадины и ушиб спины.
·Происшествия

В это время в помещении находились дети, но, судя по всему, никто из них не пострадал.
В 132-й школе в одном из классов с потолка отвалился кусок штукатурки. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях и опубликовали видеозапись, сделанную сразу после происшествия.
– Это кабинет химии, всеми любимый, как и его учительница, надо было, чтобы ей этот кусок штукатурки на голову упал, может, отношение к детям поменялось бы, – отметила омичка Наталья Рыжих.
Напомним, в конце января в школе в поселке Красный Яр кусок штукатурки с потолка упал на 9-летнего мальчика. Ребенок получил ссадины и ушиб спины.