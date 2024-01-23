Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенку оказали помощь медики. Следователи выясняют причины происшествия.
Вчера в школе, расположенной в поселке Красный Яр Любинского района, с потолка упал кусок штукатурки. Это случилось на перемене. Пострадал 9-летний мальчик. Он получил ссадины и ушиб спины.
– После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь, – сообщили в Следственном комитете.
Как сообщили в прокуратуре, ученик 4-го класса получил ссадины и ушиб спины. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. 
– Внесено представление директору школы, в рамках которого организовано техническое обследование состояния здания, – добавили в ведомстве.
В Следственном комитете уже заявили, что проведут по этому факту доследственую проверку. После выяснения обстоятельств и причин случившегося, ответственных лиц МБОУ «Красноярская СОШ» могут наказать за халатность.
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·Происшествия

Ребенку оказали помощь медики. Следователи выясняют причины происшествия.
Вчера в школе, расположенной в поселке Красный Яр Любинского района, с потолка упал кусок штукатурки. Это случилось на перемене. Пострадал 9-летний мальчик. Он получил ссадины и ушиб спины.
– После уроков мальчик был осмотрен врачами, ему оказана медпомощь, – сообщили в Следственном комитете.
Как сообщили в прокуратуре, ученик 4-го класса получил ссадины и ушиб спины. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. 
– Внесено представление директору школы, в рамках которого организовано техническое обследование состояния здания, – добавили в ведомстве.
В Следственном комитете уже заявили, что проведут по этому факту доследственую проверку. После выяснения обстоятельств и причин случившегося, ответственных лиц МБОУ «Красноярская СОШ» могут наказать за халатность.
2600