В последних удачных матчах омской команды вообще присутствует «белорусский след». Капитан «Авангарда» поразмышлял об этом.

В последних удачных матчах омской команды вообще присутствует «белорусский след». Капитан «Авангарда» поразмышлял об этом.

Защитник «Авангарда» и капитан команды Дамир Шарипзянов рассказал о том, как «ястребам» косвенно помогает побеждать… президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Напомним, что на этой неделе в ходе рабочей поездки в Беларусь губернатор Омской области Виталий Хоценко подарил главе государства джерси «Авангарда». После этого омская команда начала побеждать и сравняла счет в серии с ярославским «Локомотивом».

– Я не знаю как, но это работает. В шестом матче свой первый гол в плей‑офф забил белорус Игорь Мартынов. А в пятом матче свой первый гол забил наполовину белорус Райан Спунер, набравший три очка. А ведь он к нам как раз из минского «Динамо» приехал. Получается, в том числе благодаря Лукашенко мы побеждаем. Хорошая примета! – заявил Шарипзянов «Матч ТВ».

Седьмой, решающий, матч серии в Омске уже стартовал.