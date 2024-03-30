Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области.

Такое решение вынес Арбитражный суд Омской области.

Арбитражный суд Омской области постановил ввести в отношении ООО «Называевский элеватор» процедуру наблюдения. Это первый этап при банкротстве физического лица. Поводом для разбирательства и последующего судебного решения стали многочисленные долги предприятия. В частности – перед ООО «АгроПродукт», которое обратилось в суд.

– Включить в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества «Называевский элеватор» требование общества с ограниченной ответственностью «АгроПродукт» в размере 19 178 251 руб. 60 коп., из которых: 17 653 334 руб. 74 коп. – основной долг, 1 524 916 руб. 86 коп. – проценты, – говорится в судебном решении.

Процедура продлится полгода. Временным управляющим утверждена член Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения» Айсула Жапарова. Через полгода она обязана предоставить отчет о своей деятельности.

Рассмотрение дела о банкротстве «Называевского элеватора» Арбитражный суд Омской области назначил на 19 сентября.

В начале года сообщалось, что работники этого предприятия не получали зарплату.