Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Директор предприятия задолжал своим сотрудникам более 500 тыс. рублей.
В минувшем году прокуратура провела проверку и выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Называевский элеватор». Установлено, что 25 работникам предприятия задерживали заработную плату. Работодатель задолжал им более 500 тыс. рублей.
Ранее директора элеватора уже привлекали к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Это сделали и во второй раз и оштрафовали его на 30 тыс. рублей. 
После прокурорского вмешательства зарплаты сотрудникам выплатили.
·Экономика/Бизнес

Директор предприятия задолжал своим сотрудникам более 500 тыс. рублей.
В минувшем году прокуратура провела проверку и выявила нарушения трудового законодательства в деятельности ООО «Называевский элеватор». Установлено, что 25 работникам предприятия задерживали заработную плату. Работодатель задолжал им более 500 тыс. рублей.
Ранее директора элеватора уже привлекали к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. Это сделали и во второй раз и оштрафовали его на 30 тыс. рублей. 
После прокурорского вмешательства зарплаты сотрудникам выплатили.