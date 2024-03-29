Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Илья Митько завтра выступит на «G-Drive Арене».
Перед завтрашним матчем «Авангарда» и «Локомотива» на «G-Drive Арене» выступит лидер группы «Леприконсы» Илья Митько. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Входная группа начнет работать в 15:00, сам матч запланирован на 16:30.
Отметим, что омичи уже раскупили все билеты на предстоящую игру.
·Культура/Афиша

Илья Митько завтра выступит на «G-Drive Арене».
Перед завтрашним матчем «Авангарда» и «Локомотива» на «G-Drive Арене» выступит лидер группы «Леприконсы» Илья Митько. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
Входная группа начнет работать в 15:00, сам матч запланирован на 16:30.
Отметим, что омичи уже раскупили все билеты на предстоящую игру.