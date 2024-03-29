Омск-Информ
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·Спорт

Мест не осталось даже в различных ложах и в ресторане.
Омичи раскупили все билеты на завтрашний матч «Авангарда» с «Локомотивом». Мест не осталось даже в различных ложах и в ресторане.
– Все билеты на завтрашний матч проданы! Ждем полные трибуны и невероятную поддержку, – отметили в клубе.
Напомним, седьмой матч между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдет в Омске завтра, 30 марта. Ранее омичей предупредили о мошенниках, которые продают билеты.
·Спорт

Мест не осталось даже в различных ложах и в ресторане.
Омичи раскупили все билеты на завтрашний матч «Авангарда» с «Локомотивом». Мест не осталось даже в различных ложах и в ресторане.
– Все билеты на завтрашний матч проданы! Ждем полные трибуны и невероятную поддержку, – отметили в клубе.
Напомним, седьмой матч между «Авангардом» и «Локомотивом» пройдет в Омске завтра, 30 марта. Ранее омичей предупредили о мошенниках, которые продают билеты.