Омск-Информ
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·Общество

Проезжая часть улицы Туполева оказалась в воде из-за отсутствия ливневок.
Омичи пожаловались на затопление части улицы Туполева. При этом именно по этой дороге после перекрытия бульвара Архитекторов ездит общественный транспорт. Проезжая часть оказалась в воде из-за отсутствия ливневок.
– Участок улицы Туполева, который для нескольких маршрутов автобусов начал служить объездом перекрытого перекрестка бульвара Архитекторов со Степанца, ушел под воду, – рассказал омич.
Напомним, с 24 марта в Омске начали ремонтировать участок бульвара Архитекторов от 70 лет Октября до улицы Крупской. Работы продлятся до июля текущего года.
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·Общество

Проезжая часть улицы Туполева оказалась в воде из-за отсутствия ливневок.
Омичи пожаловались на затопление части улицы Туполева. При этом именно по этой дороге после перекрытия бульвара Архитекторов ездит общественный транспорт. Проезжая часть оказалась в воде из-за отсутствия ливневок.
– Участок улицы Туполева, который для нескольких маршрутов автобусов начал служить объездом перекрытого перекрестка бульвара Архитекторов со Степанца, ушел под воду, – рассказал омич.
Напомним, с 24 марта в Омске начали ремонтировать участок бульвара Архитекторов от 70 лет Октября до улицы Крупской. Работы продлятся до июля текущего года.
1056