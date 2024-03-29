Омск-Информ
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·Общество

Адвокат омича подал апелляцию, чтобы избрать мужчине меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
В Омске 39-летний местный житель решил обжаловать решение суда о своем аресте. Его задержали за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.
Омич вместе с друзьями арендовал помещения в Октябрьском и Кировском округах и организовал там азартные игры с использованием интернета, компьютеров и программного обеспечения.
22 марта суд отправил его в СИЗО до 20 мая. Однако мужчина не согласился с таким решением. Адвокат омича подал апелляцию, чтобы избрать мужчине меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Апелляцию рассмотрит областной суд.
·Общество

Адвокат омича подал апелляцию, чтобы избрать мужчине меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
В Омске 39-летний местный житель решил обжаловать решение суда о своем аресте. Его задержали за незаконные организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой.
Омич вместе с друзьями арендовал помещения в Октябрьском и Кировском округах и организовал там азартные игры с использованием интернета, компьютеров и программного обеспечения.
22 марта суд отправил его в СИЗО до 20 мая. Однако мужчина не согласился с таким решением. Адвокат омича подал апелляцию, чтобы избрать мужчине меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Апелляцию рассмотрит областной суд.