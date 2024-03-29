Сегодня в регион пришел южный циклон, который будет затягивать в свой тыл холодную воздушную массу.
В Обь-Иртышском УГМС рассказали, почему в Омской области перестало теплеть, а на выходных снова начнется похолодание с осадками. Причиной оказался циклон.
– Перемещающийся над Омской областью южный циклон 29 марта способствовал выпадению осадков разной интенсивности, преимущественно в виде дождя. В субботу, 30 марта, циклон, затягивая в свой тыл холодную воздушную массу, продолжит путь в северо-восточном направлении. Интенсивность осадков в течение суток начнет ослабевать, но из-за похолодания они будут выпадать преимущественно в виде снега, мокрого снега, – рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
Циклон задержится и на воскресенье, а в понедельник погоду будет определять быстро перемещающаяся южная периферия циклона. Пройдет дождь. Температура воздуха начнет повышаться.