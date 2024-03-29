В субботу будет прохладно, а в воскресенье потеплеет, но осадки ожидаются оба дня.

В субботу будет прохладно, а в воскресенье потеплеет, но осадки ожидаются оба дня.

По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в субботу в Омской области будет –2...+3 градуса. Синоптики обещают снег и дождь, а также гололедицу и ветер 6–11 м/c.

В воскресенье будет +2...+7 градусов. Синоптики снова обещают снег, переходящий в дождь. Ветер может усиливаться с 3–8 м/c до 13 м/c.

В понедельник осадки выпадут преимущественно в виде дождя. Температура воздуха в регионе будет колебаться от +1 до +6 градусов. Ветер может усилиться до 9–14 м/c. Ночная температура не будет опускаться ниже –8.