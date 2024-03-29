Омск-Информ
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·Авто

Городские чиновники заверили, что найдут собственника и обяжут его все починить.
На проезжей части в районе остановки «11-я Рабочая» провалился асфальт возле канализационного колодца. Об этом рассказали в соцсетях местные жители. Горожане считают, что это создает опасность аварий.
– На данный момент специалисты устанавливают собственника сетей. Как только собственник будет установлен, выдадут предписание о необходимости устранить нарушения в кратчайшие сроки, – сообщили в мэрии.
Отметим, что с приходом весны количество жалоб на состояние асфальта в Омске резко выросло. Кое-где дорожники уже начали ремонт.
·Авто

Городские чиновники заверили, что найдут собственника и обяжут его все починить.
На проезжей части в районе остановки «11-я Рабочая» провалился асфальт возле канализационного колодца. Об этом рассказали в соцсетях местные жители. Горожане считают, что это создает опасность аварий.
– На данный момент специалисты устанавливают собственника сетей. Как только собственник будет установлен, выдадут предписание о необходимости устранить нарушения в кратчайшие сроки, – сообщили в мэрии.
Отметим, что с приходом весны количество жалоб на состояние асфальта в Омске резко выросло. Кое-где дорожники уже начали ремонт.