Омск-Информ
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·Общество

Ночью дорожники залатали асфальтовое покрытие на улице Дмитриева.
Вчера у автобуса на улице Дмитриева отвалилось колесо. Как рассказали в соцсетях очевидцы, это произошло, когда транспорт попал в яму.
– Вот и автобусы не выдерживают отличных омских дорог. Ул. Дмитриева. Прилег отдохнуть! – написал автор поста.
В мэрии сообщили, что ночью на этом участке поработали дорожные службы. Они провели ямочный ремонт.
Ранее колесо у автобуса отвалилось на остановке «Театральная площадь».
·Общество

Ночью дорожники залатали асфальтовое покрытие на улице Дмитриева.
Вчера у автобуса на улице Дмитриева отвалилось колесо. Как рассказали в соцсетях очевидцы, это произошло, когда транспорт попал в яму.
– Вот и автобусы не выдерживают отличных омских дорог. Ул. Дмитриева. Прилег отдохнуть! – написал автор поста.
В мэрии сообщили, что ночью на этом участке поработали дорожные службы. Они провели ямочный ремонт.
Ранее колесо у автобуса отвалилось на остановке «Театральная площадь».