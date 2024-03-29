Ребят кормят мясными и рыбными блюдами, а также свежими овощами и полезными напитками. Меню составляли по рекомендациям новосибирских ученых.

Ребят кормят мясными и рыбными блюдами, а также свежими овощами и полезными напитками. Меню составляли по рекомендациям новосибирских ученых.

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, как организовано питание в городских школах. По словам чиновника, все меню завтраков и обедов были составлены в соответствии с рекомендациями, которые разработал Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены.

– Для ребят 1–4 классов в меню горячих завтраков – крупяные и творожные блюда, мясные или рыбные блюда, молочные продукты, в том числе сыр и сливочное масло, блюда из яиц, овощи, макаронные изделия и напитки. Обеды включают салат или свежие овощи, горячее первое, второе блюдо и напиток. Такое же меню и для учеников 5–11 классов, различия лишь в большем объеме порций для ребят среднего и старшего звена, – рассказал Кротт.

За калорийностью еды следят ответственные за питание в школах совместно с Роспотребнадзором, родителями и Народным фронтом.