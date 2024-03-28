В этом году запланированы два традиционных месячника чистоты – весенний и осенний. Приводить город в порядок начнут уже 8 апреля.

В этом году запланированы два традиционных месячника чистоты – весенний и осенний. Приводить город в порядок начнут уже 8 апреля.

Администрация Омска опубликовала постановление о проведении месячника и субботников по благоустройству и очистке территории города. Первый в этом году общегородской субботник пройдет 20 апреля. Осенний запланирован на 5 октября.

Месячники чистоты в Омске традиционно проходят весной и осенью. В этом году весеннюю уборку города начнут 8 апреля и завершат 5 мая. Осенью приводить город в порядок будут с 9 сентября по 6 октября.

Сейчас в городе идет активное снеготаяние, но синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и осадки. Это может отразиться на сроках проведения субботника.