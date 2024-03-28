Омск-Информ
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·Общество

Мужчина купил фальшивое удостоверение в интернете в конце прошлого года.
Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело военнослужащего, который обвинялся в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.
Мужчина купил поддельные права в ноябре прошлого года через интернет. Однако вскоре его остановили сотрудники ГИБДД, которые и выяснили, что удостоверение является фальшивкой.
Мужчина признал свою вину. Суд учел раскаяние военного, состояние его здоровья и наличие ребенка и приговорил его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в 30 тыс. рублей.
·Общество

Мужчина купил фальшивое удостоверение в интернете в конце прошлого года.
Омский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело военнослужащего, который обвинялся в приобретении, хранении и использовании поддельного водительского удостоверения.
Мужчина купил поддельные права в ноябре прошлого года через интернет. Однако вскоре его остановили сотрудники ГИБДД, которые и выяснили, что удостоверение является фальшивкой.
Мужчина признал свою вину. Суд учел раскаяние военного, состояние его здоровья и наличие ребенка и приговорил его к наказанию в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в 30 тыс. рублей.