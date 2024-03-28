Омск-Информ
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·Общество

Самую низкую зарплату получает руководитель детского сада № 284. В прошлом году за месяц ей платили всего 22 тыс. рублей.

В мэрии Омска рассказали о среднемесячных зарплатах руководителей детских садов за прошлый год. Так, наивысшую зарплату в 2023 году получала заведующая детского сада № 249 Елена Пекушева. Ей платили 73 тыс. рублей в месяц. Также в пятерку высокооплачиваемых руководителей вошли заведующие детских садов № 345 – Оксана Токарева (71 тыс. рублей), № 341 – Михаил Михайлов (69 тыс. рублей) и № 400 – Наталия Викулова (68 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты оказались у заведующей детского сада № 284 Натальи Халецкой (22 тыс. рублей) и руководителя детсада № 92 Вероники Филоненко (30 тыс. рублей).

Отметим, что ранее в мэрии также рассказали, какую зарплату получали в прошлом году директора школ.  

·Общество

Самую низкую зарплату получает руководитель детского сада № 284. В прошлом году за месяц ей платили всего 22 тыс. рублей.

В мэрии Омска рассказали о среднемесячных зарплатах руководителей детских садов за прошлый год. Так, наивысшую зарплату в 2023 году получала заведующая детского сада № 249 Елена Пекушева. Ей платили 73 тыс. рублей в месяц. Также в пятерку высокооплачиваемых руководителей вошли заведующие детских садов № 345 – Оксана Токарева (71 тыс. рублей), № 341 – Михаил Михайлов (69 тыс. рублей) и № 400 – Наталия Викулова (68 тыс. рублей).

Самые низкие зарплаты оказались у заведующей детского сада № 284 Натальи Халецкой (22 тыс. рублей) и руководителя детсада № 92 Вероники Филоненко (30 тыс. рублей).

Отметим, что ранее в мэрии также рассказали, какую зарплату получали в прошлом году директора школ.  