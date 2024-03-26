Самая высокая зарплата оказалась у директора школы № 55. Руководитель в месяц получал 115 тыс. рублей.
Мэрия Омска представила свежий отчет о зарплатах директоров городских школ за прошлый год.
Самая большая среднемесячная зарплата – у директора школы № 55 имени Кичигиной. Руководитель получает 115 тыс. рублей. На втором месте директор гимназии № 150 – 114 тыс. рублей в месяц. За ним расположились руководители школы № 142 и гимназии № 19. Они зарабатывали 99 тыс. рублей и 97 тыс. рублей. Замыкает список самых высоких зарплата директора гимназии № 123 – 97 тыс. рублей.
Однако не все руководители школ получали такие высокие зарплаты. Например, директор школы № 100 получал самую низкую зарплату в размере 32 тыс. рублей. Директор школы № 30 – 33 тыс. рублей, а руководитель школы № 11 зарабатывал 37 тыс. рублей. Отметим, что зарплата директоров остальных городских учреждений превышает 40 тыс. рублей.