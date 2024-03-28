Его оштрафовали, потому что наколки содержали запрещенную символику.

Его оштрафовали, потому что наколки содержали запрещенную символику.

Советский суд Омска рассмотрел дело о публичном демонстрировании нацистской символики. Как сообщает пресс-служба суда, один из заключенных омской колонии публично демонстрировал татуировки, которые содержат нацистскую символику и свастику.

Заключенный свою вину в суде признал и раскаялся. Он пояснил, что взглядов радикального характера не придерживается и не хотел пропагандировать нацизм. Он даже пообещал свести татуировки.

В качестве наказания омича оштрафовали на 1000 рублей. Постановление пока в законную силу не вступило.