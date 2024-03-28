Время зеленого сигнала увеличат, чтобы людям было удобнее переходить дорогу.

Время зеленого сигнала увеличат, чтобы людям было удобнее переходить дорогу.

Как известно, на Левобережье с 24 марта перекрыли бульвар Архитекторов на участке от улицы 70 лет Октября до улицы Крупской. Из-за этого произошла и перенастройка работы светофоров, которая возмутила некоторых омичей.

В этой связи специалисты департамента транспорта провели исследования и выяснили, что работу светофора нужно скорректировать, сообщает НГС 55. Теперь время разрешающего сигнала продлили как для пешеходов, так и для автомобилей.

Также до конца месяца откорректируют работу светофора на пересечении улиц Перелета и Степанца. Это повысит пропускаемость улицы Перелета при движении от улицы Крупской в утренний час пик и от улицы Ватутина – в вечерний час пик.