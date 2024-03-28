Это произойдет, если с запросом обратятся уполномоченные заявители.
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал, когда возглавляемая им судебная инстанция выскажется по поводу возвращения такой меры уголовной ответственности, как смертная казнь.
– Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей, – цитирует Зорькина «РИА Новости».
Отказать в рассмотрении заявления КС РФ тоже может, но лишь в случае, если это заявление не соответствует закону о Конституционном суде.
Уполномоченными заявителями могут выступить депутаты Государственной думы, при этом их должно быть не менее 90 человек. Запросы о толковании положений Конституции РФ могут направлять только высшие государственные органы – например, та же Госдума. А чтобы проверить, соответствует ли Конституции определенный законопроект, требуется и вовсе обращение президента страны.
Дискуссии о возвращении смертной казни возобновились после теракта в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл».