Это произойдет, если с запросом обратятся уполномоченные заявители.

Это произойдет, если с запросом обратятся уполномоченные заявители.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин рассказал, когда возглавляемая им судебная инстанция выскажется по поводу возвращения такой меры уголовной ответственности, как смертная казнь.

– Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей, – цитирует Зорькина «РИА Новости».

Отказать в рассмотрении заявления КС РФ тоже может, но лишь в случае, если это заявление не соответствует закону о Конституционном суде.

Уполномоченными заявителями могут выступить депутаты Государственной думы, при этом их должно быть не менее 90 человек. Запросы о толковании положений Конституции РФ могут направлять только высшие государственные органы – например, та же Госдума. А чтобы проверить, соответствует ли Конституции определенный законопроект, требуется и вовсе обращение президента страны.

Дискуссии о возвращении смертной казни возобновились после теракта в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл».