Омск-Информ
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·Общество

Омичам советуют продолжать использовать маски в общественных местах.
Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Режим повышенной готовности продлили до 31 мая.
Также власти сохранили ограничения, установленные распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области». Омичам продолжат сообщать о необходимости использовать маски и респираторы в общественных местах и транспорте, во время учебы и выпускных экзаменов.
Отметим, что среди вирусов, циркулирующих в регионе, доля коронавируса составляет 3 %.
·Общество

Омичам советуют продолжать использовать маски в общественных местах.
Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Режим повышенной готовности продлили до 31 мая.
Также власти сохранили ограничения, установленные распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области». Омичам продолжат сообщать о необходимости использовать маски и респираторы в общественных местах и транспорте, во время учебы и выпускных экзаменов.
Отметим, что среди вирусов, циркулирующих в регионе, доля коронавируса составляет 3 %.