Омск-Информ
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·Образование

Глава Минобразования Иван Кротт попробовал написать ЕГЭ по истории. По его словам, экзамен прошел спокойно.

Министр образования Омской области Иван Кротт стал участником всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Он попробовал свои силы и написал ЕГЭ по истории. Экзамен проходил в школе №106. По словам Кротта, участие в тестировании приняли более 50 взрослых омичей.

– Вместе с родителями прошел всю процедуру – от регистрации до сдачи ЕГЭ. Задания интересные, разноплановые, можно идти спокойно писать экзамен. Очень рад, что смог погрузиться в эту атмосферу. Ребята, готовьтесь, пишите экзамен, и у вас все получится, – отметил министр.

Отметим, что акция в регионе проходит уже седьмой раз.  

·Образование

Глава Минобразования Иван Кротт попробовал написать ЕГЭ по истории. По его словам, экзамен прошел спокойно.

Министр образования Омской области Иван Кротт стал участником всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Он попробовал свои силы и написал ЕГЭ по истории. Экзамен проходил в школе №106. По словам Кротта, участие в тестировании приняли более 50 взрослых омичей.

– Вместе с родителями прошел всю процедуру – от регистрации до сдачи ЕГЭ. Задания интересные, разноплановые, можно идти спокойно писать экзамен. Очень рад, что смог погрузиться в эту атмосферу. Ребята, готовьтесь, пишите экзамен, и у вас все получится, – отметил министр.

Отметим, что акция в регионе проходит уже седьмой раз.  