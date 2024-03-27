Предприниматель заплатил в бюджет 31 млн рублей только после того, как за него взялись следователи.

Предприниматель заплатил в бюджет 31 млн рублей только после того, как за него взялись следователи.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела директора ООО «Глобус-Агро», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год предприниматель сокрыл от государства 31 млн рублей. Для этого он вносил в налоговые декларации ложные сведения о приобретении товаров и работ у подконтрольных ему организаций.

Отметим, что сам бизнесмен свою вину не признает. Однако, по данным прокуратуры, во время предварительного расследования он в полном объеме погасил задолженность. Уголовное дело направили в Кировский суд.