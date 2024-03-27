Мужчина три года составлял ложные декларации, чтобы не платить налоги на добавленную стоимость.

Мужчина три года составлял ложные декларации, чтобы не платить налоги на добавленную стоимость.

Советский районный суд рассмотрит уголовное дело директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций» Сергея Харченко. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере.

Бизнесмен не платил налоги на добавленную стоимость с 2017 по 2020 год. Все это время он вносил недостоверные сведения о покупке товаров и услуг в налоговые декларации. Так он смог не заплатить более 22 млн рублей налогов.

Свою вину Харченко не признал. На его квартиру и имущество организации был наложен арест на общую сумму почти 23,5 млн рублей.