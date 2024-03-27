Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из-за неблагоприятных погодных условий в Омске задержали вылет сразу нескольких рейсов. Надзорное ведомство проследит, чтобы права пассажиров не были нарушены.
Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Омска. Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются права пассажиров задержанных рейсов.
С 10:00 до 11:00 сотрудники прокуратуры проведут в аэропорту выездной прием. Также омичи могут сообщить о нарушениях в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру по телефону +7 (913) 921-70-00.
Напомним, что из-за тумана задержаны рейсы Санкт-Петербург – Омск – Санкт-Петербург и три рейса из Москвы.
1294
·Общество

Из-за неблагоприятных погодных условий в Омске задержали вылет сразу нескольких рейсов. Надзорное ведомство проследит, чтобы права пассажиров не были нарушены.
Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой рейсов в аэропорту Омска. Надзорное ведомство проверит, как соблюдаются права пассажиров задержанных рейсов.
С 10:00 до 11:00 сотрудники прокуратуры проведут в аэропорту выездной прием. Также омичи могут сообщить о нарушениях в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру по телефону +7 (913) 921-70-00.
Напомним, что из-за тумана задержаны рейсы Санкт-Петербург – Омск – Санкт-Петербург и три рейса из Москвы.
1294