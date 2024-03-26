Женщина не приняла отказ и обратилась в суд.

Женщина не приняла отказ и обратилась в суд.

В суд обратилась омичка, которая с 1996 года проживала в городе Ирпень Киевской области вместе с супругом, являющимся гражданином Украины. Женщина рассказала, что в марте 2022 года она и ее муж уехали из Ирпеня, поскольку боялись обстрелов и преследования органов государственной власти Украины. Они приехали в Омск и запросили статуса вынужденных переселенцев, однако в региональном УМВД им отказали.

– Районный суд пришел к выводам о соблюдении административным ответчиком процедуры рассмотрения ходатайства заявителя, отсутствии предусмотренных законом оснований для признания ее вынужденным переселенцем. Административный иск оставлен без удовлетворения, – отметили в суде.

Женщина не согласилась с решением суда и подала апелляцию в областной суд. Там обратили внимание на то, что омичка является потерпевшей по уголовному делу о применении представителями силовых структур Украины запрещенных Женевской Конвенцией средств и методов ведения войны.

– Коллегия пришла к выводу, что доводы заявительницы о вынужденном характере выезда с территории Украины по причине угрозы преследования официальных властей вследствие ее принадлежности к определенной нации и языку установлены и заслуживают безусловного внимания. Также они могут рассматриваться в качестве основания для решения вопроса о признании ее вынужденным переселенцем, – рассказали в пресс-службе суда.

Облсуд признал решение незаконным и обязал УМВД России по Омской области повторно рассмотреть заявление омички. Восьмой кассационный суд оставил решение без изменений.