В октябре прошлого года омич сел за руль пьяным и наехал на рыбацкую палатку, в которой находился мужчина.

В октябре прошлого года омич сел за руль пьяным и наехал на рыбацкую палатку, в которой находился мужчина.

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор 33-летнего жителя Омской области. Он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности.

Происшествие произошло 11 декабря 2022 года на озере Большие Чаны в Новосибирской области. Омич сел за руль в нетрезвом виде и наехал на рыбацкую палатку, в которой в этот момент находился мужчина. От полученных травм 37-летний житель Омской области скончался на месте.

6 октября прошлого года Купинский районный суд приговорил мужчину к 1 году исправительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства. Прокуратуре такой приговор показался слишком мягким.

– Прокуратурой Купинского района приговор обжалован в связи с несправедливостью наказания, вследствие его чрезмерной мягкости, которое удовлетворено апелляционной инстанцией Новосибирского областного суда, обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, – отметили в прокуратуре Новосибирской области.

Теперь суд приговорил омича к 1 году лишения свободы в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.