Омск-Информ
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·Общество

В соответствии с решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-15921/2023.

2 ноября 2022 года на сайте РИА «Омск-информ» был опубликован материал под заголовком «Кладбище под Омском утопает в горах мусора», в котором сообщалось о проблеме с уборкой места захоронения в деревне Приветной Омского района. В публикации приводился комментарий администрации Омского района следующего содержания: «Как сообщила администрация Лузинского поселения, ИП Лузина не соблюдает договор на содержание кладбища».

Решением Арбитражного суда Омской области от 16 февраля 2024 года по делу № А46-15921/2023 данные сведения признаны не соответствующими действительности. На момент публикации договор между ИП Лузиной Татьяной Михайловной и администрацией Лузинского сельского поселения Омского района был расторгнут.

·Общество

В соответствии с решением Арбитражного суда Омской области по делу № А46-15921/2023.

2 ноября 2022 года на сайте РИА «Омск-информ» был опубликован материал под заголовком «Кладбище под Омском утопает в горах мусора», в котором сообщалось о проблеме с уборкой места захоронения в деревне Приветной Омского района. В публикации приводился комментарий администрации Омского района следующего содержания: «Как сообщила администрация Лузинского поселения, ИП Лузина не соблюдает договор на содержание кладбища».

Решением Арбитражного суда Омской области от 16 февраля 2024 года по делу № А46-15921/2023 данные сведения признаны не соответствующими действительности. На момент публикации договор между ИП Лузиной Татьяной Михайловной и администрацией Лузинского сельского поселения Омского района был расторгнут.