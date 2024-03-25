Первоначально игра должна была состояться вчера, однако из-за теракта в «Крокус Сити Холле» ее пришлось перенести.

Первоначально игра должна была состояться вчера, однако из-за теракта в «Крокус Сити Холле» ее пришлось перенести.

Завтра на «G-Drive Арене» пройдет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом». Первоначально игра должна была состояться вчера, однако из-за теракта в «Крокус Сити Холле» ее пришлось перенести.

На данный момент на игру остались нераскупленными 1 658 билетов, в том числе места в ресторан и в VIP-ложи. Непонятно, связано ли это с переносом даты матча или с тем, что «Авангард» проигрывает в серии со счетом 1:3. Не исключено, что часть билетов просто сдали.