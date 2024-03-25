Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Завтра на «G-Drive Арене» пройдет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарда» и «Локомотива». 

Все деньги, которые будут выручены от продажи билетов на завтрашний матч «Авангарда» с ярославским «Локомотивом» на «G-Drive Арене», направят на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарда» и «Локомотива» должен был состояться в Омске 24 марта. Однако после трагедии, произошедшей в «Крокусе», было принято решение перенести игру на вторник, 26 марта. Приобретенные билеты действительны на новую дату матча.

4602
·Общество

Завтра на «G-Drive Арене» пройдет пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарда» и «Локомотива». 

Все деньги, которые будут выручены от продажи билетов на завтрашний матч «Авангарда» с ярославским «Локомотивом» на «G-Drive Арене», направят на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Напомним, пятый матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Авангарда» и «Локомотива» должен был состояться в Омске 24 марта. Однако после трагедии, произошедшей в «Крокусе», было принято решение перенести игру на вторник, 26 марта. Приобретенные билеты действительны на новую дату матча.

4602