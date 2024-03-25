Большинство совершало обгон на участках, где запрещено выезжать на встречку.
Сотрудники ГИБДД провели рейд на трассе Челябинск – Новосибирск. Для выявления нарушителей использовали беспилотные летательные аппараты.
В итоге 99 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Из них 14 человек выехали на встречку там, где это запрещено. Еще пятеро не соблюдали требования, предписанные дорожными знаками или разметкой.
– Дорожно-транспортные происшествия, в которых травмируются и гибнут люди, чаще всего происходят на загородных автодорогах. Основным нарушением правил дорожного движения, как правило, является выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, – отметили в ГИБДД.
Ранее сообщалось, что на трассе Челябинск – Новосибирск столкнулись «Лада-Калина» и грузовик Sitrak. Пострадали шесть человек, в том числе пять детей.