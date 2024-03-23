Омск-Информ
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Омском районе.
Сегодня около 14:45 на 827-м километре трассы Челябинск–Новосибирск столкнулись «Лада Калина» и грузовик Sitrak. По предварительным данным, авария произошла потому, что 42-летний водитель легковушки выполнял разворот с обочины и не убедился в безопасности маневра.
В аварии пострадал сам водитель «Лады» и пятеро его пассажиров: три мальчика 4-х, 9-ти и 15-ти лет и две девочки 6-ти и 9-ти лет. Всех доставили в больницу.
Сотрудники полиции разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.
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·Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Омском районе.
Сегодня около 14:45 на 827-м километре трассы Челябинск–Новосибирск столкнулись «Лада Калина» и грузовик Sitrak. По предварительным данным, авария произошла потому, что 42-летний водитель легковушки выполнял разворот с обочины и не убедился в безопасности маневра.
В аварии пострадал сам водитель «Лады» и пятеро его пассажиров: три мальчика 4-х, 9-ти и 15-ти лет и две девочки 6-ти и 9-ти лет. Всех доставили в больницу.
Сотрудники полиции разбираются в причинах и обстоятельствах происшествия.
3434