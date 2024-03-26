Преподаватель, который сам поступал в вуз, сдавая единый госэкзамен, считает полной глупостью разговоры об отмене ЕГЭ. У него много плюсов.

Преподаватель, который сам поступал в вуз, сдавая единый госэкзамен, считает полной глупостью разговоры об отмене ЕГЭ. У него много плюсов.

Согласно недавнему опросу сервиса по поиску работы SuperJob, 64 % омичей отрицательно относятся к единому государственному экзамену и хотят его отмены. Чаще всего это люди старше 45 лет.

Отмены ЕГЭ хотят 78 % родителей учеников 10-х и 11-х классов. Аналогичной позиции придерживаются 56 % учителей. То есть против единого госэкзамена в подавляющем большинстве выступают люди, которые его не сдавали. Но именно они задают тон в дискуссии.

Между тем есть и другая точка зрения, в том числе в преподавательской среде. Молодой учитель английского языка Петр, работающей в одной из омских школ, сам при поступлении в педагогический университет сдавал ЕГЭ, а сегодня готовит к экзамену своих учеников. Плюсом единого госэкзамена педагог называет его объективность.

– Самое главное, что дает ЕГЭ – это объективность, – говорит Петр. – Всех учеников проверяют преподаватели, которые понятия не имеют, кто они. И проверяют всех одинаково, по шаблону. Никого не интересует, кто как одет. Никого не интересует, как у человека поставлена речь, красивый у него голос или не очень. Важны только знания.

Главный минус единого госэкзамена, по мнению учителя, оторванность заданий от школьной программы.

– Зачастую программа говорит нам одно, а на деле ученикам приходится брать дополнительные занятия, чтобы хорошо подготовиться к ЕГЭ. Мои родители говорили, что, когда я сам сдавал экзамен, меня «натаскивали» на него, а не учили. Сейчас с этим уже получше, но проблема все еще остается.

Из-за несоответствия школьной программы заданиям на экзамене учителям приходится делать много дополнительной работы.

– Требуется придумать, как подготовить учеников к экзамену и при этом пройти все по программе. Больше всего это касается учителей русского языка и математики, которые являются обязательными предметами для получения аттестата, – отметил Петр.

Несмотря на то что выпускникам приходится брать дополнительные занятия, а педагогам ломать голову, как подготовить учеников к ЕГЭ и при этом выдать школьную программу, игра стоит свеч, уверен омский учитель. Благодаря госэкзамену выпускники могут поступить в любой вуз России, что дает им хорошие перспективы обучения и дальнейшей работы.

– Сейчас кто угодно может поступить куда угодно. Главное, набрать нужный балл. Понятно, что не каждый может позволить себе углубленную подготовку, чтобы получить высший балл для поступления, к примеру, в престижные московские вузы. Но и раньше детям приходилось брать репетиторов, разве нет? – говорит педагог. – Сейчас вы можете подать документы в пять вузов. Представьте, если бы раньше вы поступали в пять вузов в пяти разных городах. Как бы вы сдали туда экзамены? Никак. А сейчас это можно сделать через «Госуслуги», не выходя из дома.

Все разговоры об отмене ЕГЭ молодой педагог, сам недавно сдававший госэкзамен, считает «полной глупостью». Никто отменять его не будет.

– Систему постепенно доводят с каждым годом до ума, и проблемы решаются. Преимущества ЕГЭ слишком серьезные, на мой взгляд, чтобы от него отказываться. Сейчас даже родители понимают все плюсы экзамена и меньше поднимают эти вопросы. Когда все больше родителей будет из того поколения, которое сдавало ЕГЭ, разговоры об отмене постепенно сойдут на нет.

Досрочный период сдачи ЕГЭ уже стартовал. Основной этап пройдет с 23 мая по 1 июля. Конечно, разговоры об отмене экзамена никуда не денутся, но и здесь прав наш респондент: постепенно градус напряжения в обществе снизится. Те, кто сами прошли через ЕГЭ, не будут настраивать против экзамена своих детей. А значит, и противников у экзамена будет все меньше.