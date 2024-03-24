Порция орехов обойдется в 50 рублей, а горсть семечек можно купить за 20 рублей.

Порция орехов обойдется в 50 рублей, а горсть семечек можно купить за 20 рублей.

В парке «Зеленый остров» установили автоматы, в которых можно приобрести семечки и орехи для подкормки белок и птиц. Фотографии автоматов появились в соцсетях.

Так, порция орехов обойдется в 50 рублей, а горсть семечек можно купить за 20 рублей.

Подобные автоматы впервые появились в омских парках. В других городах также распространены автоматы с кормом для уток.