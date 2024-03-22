Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область готова помочь.
Глава Омской области Виталий Хоценко отреагировал на вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки террористов погибли и ранены десятки людей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник».
– В результате подлой атаки террористов погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.
ФСБ России официально заявила о погибших и пострадавших в результате вооруженной атаки. Точных данных пока нет. Известно, что на концерт присутствовали свыше 6 тыс. человек.
Перед началом выступления в партнер ворвалась группа вооруженных людей и стала расстреливать зрителей из автоматов. После это террористы бросили зажигательную шашку. Здание «Крокуса» охвачено огнем, пожарные вывели более ста человек. Многие успели выбраться самостоятельно.