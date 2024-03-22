Омск-Информ
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·Общество

Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область готова помочь.

Глава Омской области Виталий Хоценко отреагировал на вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки террористов погибли и ранены десятки людей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник».

– В результате подлой  атаки террористов погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

ФСБ России официально заявила о погибших и пострадавших в результате вооруженной атаки. Точных данных пока нет. Известно, что на концерт присутствовали свыше 6 тыс. человек.

Перед началом выступления в партнер ворвалась группа вооруженных людей и стала расстреливать зрителей из автоматов. После это террористы бросили зажигательную шашку. Здание «Крокуса» охвачено огнем, пожарные вывели более ста человек. Многие успели выбраться самостоятельно.

·Общество

Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область готова помочь.

Глава Омской области Виталий Хоценко отреагировал на вооруженное нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл». В результате атаки террористов погибли и ранены десятки людей, пришедших на концерт рок-группы «Пикник».

– В результате подлой  атаки террористов погибли и пострадали мирные люди. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Омская область и омичи рядом и мы всегда готовы помочь, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

ФСБ России официально заявила о погибших и пострадавших в результате вооруженной атаки. Точных данных пока нет. Известно, что на концерт присутствовали свыше 6 тыс. человек.

Перед началом выступления в партнер ворвалась группа вооруженных людей и стала расстреливать зрителей из автоматов. После это террористы бросили зажигательную шашку. Здание «Крокуса» охвачено огнем, пожарные вывели более ста человек. Многие успели выбраться самостоятельно.