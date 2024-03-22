Омск-Информ
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·Происшествия

На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло более пяти часов.
Сотрудники МЧС сообщили о ликвидации пожара в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тавричанке Любинского района. Это произошло в 15:15.
Напомним, ФАП загорелся в десятом часу утра. Предположительно, из-за неисправной печки. Когда на место прибыли пожарные, уже сгорела и обрушилась крыша здания.
В происшествии никто не пострадал.
·Происшествия

На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло более пяти часов.
Сотрудники МЧС сообщили о ликвидации пожара в фельдшерско-акушерском пункте в деревне Тавричанке Любинского района. Это произошло в 15:15.
Напомним, ФАП загорелся в десятом часу утра. Предположительно, из-за неисправной печки. Когда на место прибыли пожарные, уже сгорела и обрушилась крыша здания.
В происшествии никто не пострадал.